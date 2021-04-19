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Атюшов стал ассистентом Мартемьянова в «Сибири»

09:36
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Российский специалист Виталий Атюшов заключил контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте.

41-летний Атюшов станет ассистентом главного тренера Андрея Мартемьянова.

Отметим, игровую карьеру хоккеист закончил в декабре 2020 года. Экс-защитник выступал за магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».

В составе сборной России он провел 43 матча на пяти чемпионатах мира.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/

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