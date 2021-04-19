Атюшов стал ассистентом Мартемьянова в «Сибири»
09:36
Российский специалист Виталий Атюшов заключил контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте.
41-летний Атюшов станет ассистентом главного тренера Андрея Мартемьянова.
Отметим, игровую карьеру хоккеист закончил в декабре 2020 года. Экс-защитник выступал за магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».
В составе сборной России он провел 43 матча на пяти чемпионатах мира.
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