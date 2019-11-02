Каблукова удалили до конца матча за удар головой

Нападающий СКА Илья Каблуков получил большой и дисциплинарный штраф до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» за удар головой. После нарушения со стороны форварда гостей Антона Ландера россиянин решил ответить шведу: он ткнул его и попал своим визором по визору скандинава, за что был наказан судьями.

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