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Каблукова удалили до конца матча за удар головой

18:45
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Нападающий СКА Илья Каблуков получил большой и дисциплинарный штраф до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» за удар головой. После нарушения со стороны форварда гостей Антона Ландера россиянин решил ответить шведу: он ткнул его и попал своим визором по визору скандинава, за что был наказан судьями.

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