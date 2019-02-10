Илья Михеев: "В НХЛ лучшие игроки мира. Кто туда не хочет?"

Нападающий "Авангарда" и сборной России Илья Михеев рассказал о том, как фанатеет от Павла Дацюка и том, собирается ли уезжать в НХЛ.

- Вы ранее упоминали, что взяли 66-й номер в честь года рождения мамы. Вам нравится Марио Лемье, который играл под ним?

- Я не смотрел много его игр, как вы. Но я знаю, кто это и чего он добился. Бывает, что-то пересматриваю из его карьеры, но от его игры не фанател.

- А от кого фанатели?

- С самого детства нравился Паша Дацюк. Если бы лет пять назад мне сказали, что я буду с ним в раздевалке сидеть, общаться и выходить в одной тройке, я бы не поверил. Интересно было понаблюдать за ним, как после тренировок он много уделяет себе времени. Большой профессионал.

- Если поедете в НХЛ, тоже возьмете 66-й номер?

- Там же нельзя? Я уже говорил, пусть это будет самая большая проблема, которая меня там ждет.

- Удается следить за НХЛ?

- В Омске получалось нечасто. Сейчас в Москве если интересный матч, могу посмотреть.

- Что больше всего бросается в глаза?

- Там намного быстрее принятие решений. У нас есть команды, которые любят замедлять игру постоянно. Там очень много техничных игроков. Там намного все динамичнее.

- В НХЛ собираетесь?

- Меня все спрашивают. Там лучшие игроки мира. Если откровенно говорить, кто туда не хочет? Надо готовиться и понять, когда будешь готов. (Игорь Еронко)

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