Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда». Рябыкин — наиболее вероятный кандидат на его место
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли покинет свой пост
«Авангард» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина проиграл «Металлургу» (3-4). Как стало известно «СЭ», главный тренер омичей Боб Хартли покинет свой пост.
По нашей информации, наиболее вероятный кандидат на замену Хартли — Дмитрий Рябыкин, который входил в тренерский штаб канадца на протяжении всех четырех сезонов его работы в «Авангарде».
«Авангард» в среду со счетом 0:4 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции и завершил выступление в плей-офф. В прошлом сезоне омский клуб выиграл Кубок Гагарина.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0
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