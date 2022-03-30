«Авангард» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина проиграл «Металлургу» (3-4). Как стало известно «СЭ», главный тренер омичей Боб Хартли покинет свой пост.

По нашей информации, наиболее вероятный кандидат на замену Хартли — Дмитрий Рябыкин, который входил в тренерский штаб канадца на протяжении всех четырех сезонов его работы в «Авангарде».

«Авангард» в среду со счетом 0:4 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции и завершил выступление в плей-офф. В прошлом сезоне омский клуб выиграл Кубок Гагарина.