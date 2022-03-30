«В следующем году в Омске все обязательно получится». Бузова — о поражении «Авангарда»
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала поражение «Авангарда» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 3-4).
«Это был крутой хоккей! — заявила Бузова. — Самая результативная серия в истории КХЛ, семь матчей, невероятное напряжение и эмоции. Да, ястребы из Авангарда сегодня проиграли, но, мне кажется, им и всем нам, болельщикам, не в чем себя упрекнуть. Все сделали максимум возможного... Это спорт».
Певица назвала седьмую игру команд крутой и подчеркнула, что любит спорт и хоккей за такие эмоции. Бузова выразила уверенность, что после возвращения в Омск у команды все получится.
«Я безумно рада, что мне удалось лично побывать на этой крутой игре, пусть ее результат и расстроил. Люблю спорт и хоккей за эти эмоции. Рада быть частью семьи Ястребов. Омск, поздравляю вас, «Авангард» возвращается домой. В следующем году в Омске все обязательно получится. Выше нос, без падений не бывает взлетов. А ястребы должны всегда летать высоко! P. S. Болеем теперь за молодежку», — написала Бузова в Telegram.
«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».
В этом противостоянии был обновлен рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили на двоих 51 шайбу.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0