Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала поражение «Авангарда» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 3-4).

«Это был крутой хоккей! — заявила Бузова. — Самая результативная серия в истории КХЛ, семь матчей, невероятное напряжение и эмоции. Да, ястребы из Авангарда сегодня проиграли, но, мне кажется, им и всем нам, болельщикам, не в чем себя упрекнуть. Все сделали максимум возможного... Это спорт».

Певица назвала седьмую игру команд крутой и подчеркнула, что любит спорт и хоккей за такие эмоции. Бузова выразила уверенность, что после возвращения в Омск у команды все получится.

«Я безумно рада, что мне удалось лично побывать на этой крутой игре, пусть ее результат и расстроил. Люблю спорт и хоккей за эти эмоции. Рада быть частью семьи Ястребов. Омск, поздравляю вас, «Авангард» возвращается домой. В следующем году в Омске все обязательно получится. Выше нос, без падений не бывает взлетов. А ястребы должны всегда летать высоко! P. S. Болеем теперь за молодежку», — написала Бузова в Telegram.

«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».

В этом противостоянии был обновлен рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили на двоих 51 шайбу.