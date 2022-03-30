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«В следующем году в Омске все обязательно получится». Бузова — о поражении «Авангарда»

Бузова назвала крутым хоккеем седьмой матч серии «Авангарда» против «Металлурга»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Бузова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала поражение «Авангарда» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 3-4).

«Это был крутой хоккей! — заявила Бузова. — Самая результативная серия в истории КХЛ, семь матчей, невероятное напряжение и эмоции. Да, ястребы из Авангарда сегодня проиграли, но, мне кажется, им и всем нам, болельщикам, не в чем себя упрекнуть. Все сделали максимум возможного... Это спорт».

Певица назвала седьмую игру команд крутой и подчеркнула, что любит спорт и хоккей за такие эмоции. Бузова выразила уверенность, что после возвращения в Омск у команды все получится.

«Я безумно рада, что мне удалось лично побывать на этой крутой игре, пусть ее результат и расстроил. Люблю спорт и хоккей за эти эмоции. Рада быть частью семьи Ястребов. Омск, поздравляю вас, «Авангард» возвращается домой. В следующем году в Омске все обязательно получится. Выше нос, без падений не бывает взлетов. А ястребы должны всегда летать высоко! P. S. Болеем теперь за молодежку», — написала Бузова в Telegram.

«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».

В этом противостоянии был обновлен рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили на двоих 51 шайбу.

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СКА - ЦСКА
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0 - 0
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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30.03 17:00
Металлург – Авангард
 4 : 0
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