Тренер «Автомобилиста» отказался комментировать эпизод с травмой своего игрока

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

«Хотел поблагодарить ребят за самоотверженную игру, за победу. Это настоящая командная победа. Нам тяжело пришлось, особенно в третьем периоде. Было много удалений, «Ак Барс» доминировал. Но ребята играли и за себя, и за тех парней, которые не смогли сегодня выйти на лед. Вратарь также очень хорошо сыграл.

Я еще перед игрой ребятам сказал, что сегодня будет матч почти как плей-офф. Несколько матчей подряд играем, против нас амбициозный соперник, который очень хочет выиграть. Действовали больше от обороны. Силовых по статистике у нас не так и много было, а про силовые «Ак Барса» я говорить не хочу. В последнее время пошла привычка комментировать такие эпизоды, но я не будут. Случилось несчастье, насколько долго не будет Волка на льду пока не скажу", — сказал Заварухин.

Отметим, что это третья победа «Автомобилиста» над «Ак Барсом» подряд и третий матч между командами за последнюю неделю.