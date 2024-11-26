Форвард «Динамо» Рашевский — об игре Миски: «Он утер нос всем хейтерам»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Хантера Миски в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).
— Соперник — лидер регулярки. Какие эмоции вызывает такая уверенная победа?
— Победа против такого сильного соперника, который находится на вершине таблицы вдвойне приятнее. Мы все безумно рады. Конечно, у нас есть нюансы, которые нам нужно исправить, но, в целом, была очень состоятельная игра. У нас практически не было брака.
— Многие считают, что «Локомотив» самая обороняющаяся команда лиги. Согласен?
— Я бы так не сказал. У них есть мастера и исполнители. Они могут много забивать и мало пропускать.
— У Миски первый «сухарь» в КХЛ и «Динамо». Можно ли сказать, что он смог ответить всем своим хейтерам?
— Сегодня он отстоял «на ноль» и утер нос всем хейтерам. Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики. Он — классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах.
(Федор Носов)
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