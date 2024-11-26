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Сегодня, 23:24

Форвард «Динамо» Рашевский — об игре Миски: «Он утер нос всем хейтерам»

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Хантера Миски в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).

— Соперник — лидер регулярки. Какие эмоции вызывает такая уверенная победа?

— Победа против такого сильного соперника, который находится на вершине таблицы вдвойне приятнее. Мы все безумно рады. Конечно, у нас есть нюансы, которые нам нужно исправить, но, в целом, была очень состоятельная игра. У нас практически не было брака.

— Многие считают, что «Локомотив» самая обороняющаяся команда лиги. Согласен?

— Я бы так не сказал. У них есть мастера и исполнители. Они могут много забивать и мало пропускать.

— У Миски первый «сухарь» в КХЛ и «Динамо». Можно ли сказать, что он смог ответить всем своим хейтерам?

— Сегодня он отстоял «на ноль» и утер нос всем хейтерам. Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики. Он — классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах.

(Федор Носов)

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ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Рашевский
Хантер Миска
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4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
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5 Металлург Мг 32 16 16 34
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7 Нефтехимик 32 11 21 30
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