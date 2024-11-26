Серебряков — об обмене из СКА: «Было приятно находиться в команде, но сейчас новая глава в «Авангарде»
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в интервью «СЭ» прокомментировал свой обмен из СКА.
— Довольны, что ситуация с обменом из СКА разрешилась именно так? Что пауза не затянулась.
— Безусловно. Хочу поблагодарить руководство СКА и «Авангарда» за то, что они договорились. Я просто хотел играть. Я благодарен тренерскому штабу СКА, всем пацанам. Было приятно находиться в команде. Но сейчас у меня новая глава в «Авангарде».
— И вы снова играете в топ-клубе, который, правда, неважно начал чемпионат.
— Знаете, лучше пройти такой этап в начале чемпионата, чем перед плей-офф или в плей-офф. Потихоньку набираем темп. У «Авангарда» большие цели.
21 ноября «Авангард» обменял 29-летнего голкипера из СКА. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Станислава Бережного.
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