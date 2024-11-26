Вратарь «Динамо» Миска — о первой игре «на ноль»: «Важно закрепить этот успех»
Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Многие говорят, что «Локомотив» играет в оборонительный хоккей, насколько согласен с этим?
— Да, они сегодня проделали хорошую работу, хорошо и быстро выводили шайбу из зоны. Они держали интенсивность все 60 минут и старались сохранять шайбу в глубине нашей зоны.
— Это ваша первая игра «на ноль» за «Динамо» и в КХЛ, какие эмоции испытываете?
— Великолепные. Сегодня удалось не пропустить, но важно закрепить этот успех и продолжать играть надежно в следующих матчах.
— В последних играх по воротам «Динамо» наносилось более 30 бросков. Можно ли говорить о том, что адаптация в лиге полностью закончена?
— Я стараюсь сражаться в каждом матче и делаю все, что могу.
— Знаешь, что команда легионеров КХЛ примет участие в Кубке Первого канала и получал ли приглашение туда?
— Нет, я не получал приглашения. Но это хорошая идея. Я думаю, что это хорошо для ребят, и они получат удовольствие.
«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ.
(Федор Носов)
|Западная конференция
|И
|В
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|О
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|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|26.11
|17:00
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Металлург Мг – Авангард
|1 : 2 Б
|26.11
|19:30
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Динамо М – Локомотив
|3 : 0
|26.11
|19:30
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Динамо Мн – Трактор
|3 : 4 ОТ