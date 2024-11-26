Вратарь «Динамо» Миска — о первой игре «на ноль»: «Важно закрепить этот успех»

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Многие говорят, что «Локомотив» играет в оборонительный хоккей, насколько согласен с этим?

— Да, они сегодня проделали хорошую работу, хорошо и быстро выводили шайбу из зоны. Они держали интенсивность все 60 минут и старались сохранять шайбу в глубине нашей зоны.

— Это ваша первая игра «на ноль» за «Динамо» и в КХЛ, какие эмоции испытываете?

— Великолепные. Сегодня удалось не пропустить, но важно закрепить этот успех и продолжать играть надежно в следующих матчах.

— В последних играх по воротам «Динамо» наносилось более 30 бросков. Можно ли говорить о том, что адаптация в лиге полностью закончена?

— Я стараюсь сражаться в каждом матче и делаю все, что могу.

— Знаешь, что команда легионеров КХЛ примет участие в Кубке Первого канала и получал ли приглашение туда?

— Нет, я не получал приглашения. Но это хорошая идея. Я думаю, что это хорошо для ребят, и они получат удовольствие.

«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

(Федор Носов)