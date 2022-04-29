Финский нападающий Аалтонен может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «СЭ», нападающий Миро Аалтонен в ближайшее время может стать игроком «Автомобилиста».

Сезон-2021/22 финский форвард провел в «Витязе», за который набрал 42 (10+32) очков в 44 матчах. Месяц назад хоккеист расторг контракт с российским клубом.

«Автомобилист» в плей-офф Кубка Гагарина не вышел, заняв десятое место в таблице Восточной конференции.