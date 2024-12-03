Экс-форвард «Ак Барса» Лукоянов признан банкротом

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом решением Арбитражного суда Республики Татарстан.

Вердикт арбитража был вынесен во вторник, 3 декабря. Иск в суд о признании банкротом Лукоянов подал 11 сентября, он просил списать с него задолженность в размере 23,6 миллиона рублей.

В ноябре 35-летний Лукоянов покинул состав «Юнисона», который в текущем сезоне дебютировал во ВХЛ. За столичную команду 35-летний нападающий провел 26 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Контракт с Лукояновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Лукоянов на протяжении 12 последних лет выступал за «Ак Барс». Форвард провел 780 матчей в КХЛ, в которых забросил 90 шайб и отдал 111 результативных передач.