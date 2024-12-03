PARI подготовила эксклюзивную форму «Профессор» в честь дня рождения Ларионова

3 декабря прославленный советский и российский хоккеист и тренер Игорь Ларионов празднует свой 64-й день рождения. Букмекерская компания PARI подготовила для своего амбассадора подарок. В честь этого события была разработана специальная форма «Профессор».

Название для формы выбрано неслучайно. Профессор — прозвище, которое Игорь Ларионов получил еще в начале своей карьеры. На джерси фанаты хоккея смогут найти множество других отсылок на разные этапы карьеры Ларионова и его памятные достижения в спорте. Например, на форме есть символ победы на Олимпиаде, а также клубы, за которые выступал Профессор. На внутренней стороне джерси будет располагаться известная цитата «В долгу перед хоккеем». Она была заголовком одного из самых резонансных открытых писем в истории советского спорта.

Джерси Игоря Ларионова.

PARI также разыграет джерси среди зрителей матча с «Металлургом» в Нижнем Новгороде. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно будет найти на арене секретный QR-код, отсканировать его и решить небольшое уравнение. Первые 12 человек, выполнивших задание, выиграют праздничную форму.

Получить джерси «Профессор» с автографом Игоря Ларионова можно будет и другим способом. В день игры по всему Нижнему Новгороду будут спрятаны комплекты формы. Подсказки о месте их нахождения можно получить в социальных сетях ХК «Торпедо». Все, что нужно будет сделать болельщикам, — первыми найти и забрать джерси.

Джерси Игоря Ларионова.

Игорь Николаевич Ларионов — легенда советского и российского хоккея, один из семи хоккеистов за всю историю, кому удалось выиграть все главные титулы мирового хоккея: Олимпийские игры, Кубок Стэнли и чемпионат мира. В его активе ? звание заслуженного мастера спорта СССР.