PARI подготовила эксклюзивную форму «Профессор» в честь дня рождения Ларионова
3 декабря прославленный советский и российский хоккеист и тренер Игорь Ларионов празднует свой 64-й день рождения. Букмекерская компания PARI подготовила для своего амбассадора подарок. В честь этого события была разработана специальная форма «Профессор».
Название для формы выбрано неслучайно. Профессор — прозвище, которое Игорь Ларионов получил еще в начале своей карьеры. На джерси фанаты хоккея смогут найти множество других отсылок на разные этапы карьеры Ларионова и его памятные достижения в спорте. Например, на форме есть символ победы на Олимпиаде, а также клубы, за которые выступал Профессор. На внутренней стороне джерси будет располагаться известная цитата «В долгу перед хоккеем». Она была заголовком одного из самых резонансных открытых писем в истории советского спорта.
PARI также разыграет джерси среди зрителей матча с «Металлургом» в Нижнем Новгороде. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно будет найти на арене секретный QR-код, отсканировать его и решить небольшое уравнение. Первые 12 человек, выполнивших задание, выиграют праздничную форму.
Получить джерси «Профессор» с автографом Игоря Ларионова можно будет и другим способом. В день игры по всему Нижнему Новгороду будут спрятаны комплекты формы. Подсказки о месте их нахождения можно получить в социальных сетях ХК «Торпедо». Все, что нужно будет сделать болельщикам, — первыми найти и забрать джерси.
Игорь Николаевич Ларионов — легенда советского и российского хоккея, один из семи хоккеистов за всю историю, кому удалось выиграть все главные титулы мирового хоккея: Олимпийские игры, Кубок Стэнли и чемпионат мира. В его активе ? звание заслуженного мастера спорта СССР.
|Западная конференция
|И
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|1
|Локомотив
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|27
|7
|56
|2
|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|3.12
|18:00
|
Лада – Северсталь
|- : -
|3.12
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -