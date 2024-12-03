КХЛ представила символические сборные звезд и новичков лиги в ноябре
КХЛ представила на своем сайте символические сборные звезд и новичков лиги за ноябрь.
В сборную звезд вошли нападающие Никита Гусев из московского «Динамо», набравший 13 (6+7) очков, Вадим Шипачев из минского «Динамо», набравший 13 (3+10) очков, и Марат Хайруллин из СКА, в активе которого 14 (7+7) очков. В линию защиты были выбраны игрок «Трактора» Сергей Телегин, набравший 6 (1+5) очков в десяти матчах, и игрок «Адмирала» Либор Шулак, имеющий в своем активе 8 (0+8) результативных баллов за ноябрь. Место в воротах занял голкипер ЦСКА Иван Просветов, который отразил 95,35 процентов бросков и одержал пять побед в семи матчах с коэффициентом надежности 1,32.
В сборной новичков центром тройки нападения стал Никита Хоружев из «Нефтехимика», набравший 14 (7+7) очков в девяти матчах. По краям расположились питерский армеец Григорий Кузьмин, набравший 4 (0+4) очка, и Артем Набиев из «Салавата Юлаева» с 3 (1+2) очками. В линию защиты были выбраны Магомед Шараканов из «Лады» и Вениамин Королев из «Спартака». Шараканов в этом месяце отметился лакросс-голом, а Королев — первым голом и множеством силовых приемов. Место в воротах занял Александр Смолин из «Металлурга», на счету которого три «сухих» матча за ноябрь.
Первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 34 матчей занимает «Локомотив» с 56 очками. На «Востоке» первую строчку занимает «Трактор» с 46 баллами после 33 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|3.12
|18:00
|
Лада – Северсталь
|- : -
|3.12
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -