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Сегодня, 12:27

КХЛ представила символические сборные звезд и новичков лиги в ноябре

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КХЛ представила на своем сайте символические сборные звезд и новичков лиги за ноябрь.

В сборную звезд вошли нападающие Никита Гусев из московского «Динамо», набравший 13 (6+7) очков, Вадим Шипачев из минского «Динамо», набравший 13 (3+10) очков, и Марат Хайруллин из СКА, в активе которого 14 (7+7) очков. В линию защиты были выбраны игрок «Трактора» Сергей Телегин, набравший 6 (1+5) очков в десяти матчах, и игрок «Адмирала» Либор Шулак, имеющий в своем активе 8 (0+8) результативных баллов за ноябрь. Место в воротах занял голкипер ЦСКА Иван Просветов, который отразил 95,35 процентов бросков и одержал пять побед в семи матчах с коэффициентом надежности 1,32.

В сборной новичков центром тройки нападения стал Никита Хоружев из «Нефтехимика», набравший 14 (7+7) очков в девяти матчах. По краям расположились питерский армеец Григорий Кузьмин, набравший 4 (0+4) очка, и Артем Набиев из «Салавата Юлаева» с 3 (1+2) очками. В линию защиты были выбраны Магомед Шараканов из «Лады» и Вениамин Королев из «Спартака». Шараканов в этом месяце отметился лакросс-голом, а Королев — первым голом и множеством силовых приемов. Место в воротах занял Александр Смолин из «Металлурга», на счету которого три «сухих» матча за ноябрь.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 34 матчей занимает «Локомотив» с 56 очками. На «Востоке» первую строчку занимает «Трактор» с 46 баллами после 33 матчей.

Источник: КХЛ
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 34 27 7 56
2 Спартак 33 21 12 46
3 Динамо М 32 20 12 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 31 18 13 36
7 Динамо Мн 32 16 16 36
8 Торпедо 31 15 16 35
9 Витязь 32 14 18 31
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 31 11 20 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 34 15 19 35
7 Нефтехимик 34 12 22 33
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 31 13 18 28
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 33 9 24 21
12 Амур 32 7 25 17
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