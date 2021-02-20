КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» вырвало победу у «Трактора» в овертайме

20:14

«Динамо» из Минска выиграло у «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Митчелл — 10 (Фальковский, Алистров), 27:48 — 1:0. Бэйлен — 11 (Подкорытов), 33:46 — 1:1. Бэйлен — 12, 48:06 — 1:2. Фальковский — 8 (Клинкхаммер), 56:07 — 2:2. Принс — 24 (Менелл, Митчелл), 60:21 — 3:2.

Вратари: Фурх — Вилл.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 32 (12+8+11+1) — 23 (7+11+5+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

20 февраля. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир