Минское «Динамо» вырвало победу у «Трактора» в овертайме

«Динамо» из Минска выиграло у «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Митчелл — 10 (Фальковский, Алистров), 27:48 — 1:0. Бэйлен — 11 (Подкорытов), 33:46 — 1:1. Бэйлен — 12, 48:06 — 1:2. Фальковский — 8 (Клинкхаммер), 56:07 — 2:2. Принс — 24 (Менелл, Митчелл), 60:21 — 3:2.

Вратари: Фурх — Вилл.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 32 (12+8+11+1) — 23 (7+11+5+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

20 февраля. Минск. «Минск-Арена».