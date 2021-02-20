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«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Торпедо»

21:58
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«Авангард» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чудинов — 2, 6:17 — 0:1. Чехович — 15 (Миле), 33:52 — 1:1. Варнаков — 10 (бол., Шенфельд), 42:09 — 2:1. Каски — 13 (бол., Найт), 49:08 — 2:2. Костин — 6, 64:19 — 2:3.

Вратари: Кочетков — Бобков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (8+13+7+2) — 37 (9+10+15+3).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

20 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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