Игрок «Металлурга» Юров — о поражении «Салавату»: «У нас в последнее время тяжело шайба заходит»
Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).
— Два раза вели в счете, почему не удалось удержать преимущество?
— Сложный вопрос. Где-то, наверное, заигрались. Сейчас тренерский штаб разберет игру, завтра нам покажут ошибки, которые мы допустили.
— На что делали упор, когда разбирали соперника?
— Не допускать контратак, быстрее проходить среднюю зону и реализовывать свои моменты. У нас в последнее время тяжело шайба заходит. Сегодня вроде прорвало, но и пропустили шесть.
— С чем связываете высокую плотность в турнирной таблице Востока?
— Шесть команд, даже больше — у всех равные составы, все игры кость в кость. Между соперниками топ-шестерки Востока постоянная дележка очков, из-за этого такая плотность.
— Насколько важно подняться выше в таблице?
— Без разницы, главное нащупать свою игру, знать, что делать в каждой игровой ситуации и идти вперед.
София Митченкова
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|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
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|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|3
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|4
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|3.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|6 : 4