Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:13

Разин — о поражении от «Салавата»: «При счете 4:2 тут же пропустили, такого быть не должно»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента было у нашей команды. При счете 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе привезли», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Андрей Разин
Читайте также
Вышли на слежку: кто стоит за взрывом в «Алых парусах»
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
СМИ сообщили о возобновлении поставок США оружия ВСУ после небольшой паузы в январе
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игрок «Металлурга» Юров — о поражении «Салавату»: «У нас в последнее время тяжело шайба заходит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 51 33 18 69
3 Автомобилист 50 31 19 68
4 Ак Барс 50 33 17 68
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
13.02
4.02 12:00
Амур – Сибирь
 - : -
4.02 12:30
Адмирал – Барыс
 - : -
4.02 18:00
Лада – Нефтехимик
 - : -
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 - : -
4.02 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
4.02 19:30
ЦСКА – Авангард
 - : -
4.02 19:30
Куньлунь РС – Автомобилист
 - : -
4.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости