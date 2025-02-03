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Сегодня, 23:05

Игрок «Салавата» Алалыкин — о победе над «Металлургом»: «Очень эмоциональная игра, такие качели»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился эмоциями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (6:4).

— Очень эмоциональная игра, такие качели. Сначала они забили два быстрых гола, потом мы, — начал игрок. — В третьем периоде, я считаю, мы действительно показали характер — все три периода надо так играть.

— Что случилось во втором периоде?

— Не знаю, честно, не могу сказать. Сам не понимаю, что случилось. Перестали делать то, что нас просят, и от этого пошли ошибки, а в третьем собрались и довели до победы.

— Что говорили в раздевалке перед третьим периодом?

— Сказали, чтобы показали характер, придерживались того плана на игру, который был задан в начале.

— Как оцените Григория Панина на тренерском мостике?

— Костюм ему всегда шел. Он говорит: «С вами поседеть можно», поэтому не знаю, захочет он там оставаться или нет.

София Митченкова

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
 6 : 4
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