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Сегодня, 18:30

Форвард «Металлурга» Вовченко — о жестком силовом приеме: «Проснулся в больнице в легком шоке, хотел вернуться и доиграть матч»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пропущенном силовом приеме защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на предсезонном турнире имени Ромазана. Судьи посчитали прием чистым, а главный тренер хозяев Андрей Разин в знак протеста увел команду со льда.

— Приятно видеть вас в хорошем настроении вместе с командой. Как самочувствие?

— Все нормально. Еще неделька — и можно выходить на лед.

— Уже через неделю?!

— После травмы прошло пять дней. Надо выждать две недели, и никаких проблем не будет.

— Давайте вспомним силовой прием Абросимова в матче с «Нефтехимиком». Как все выглядело вашими глазами?

— Когда мне прилетело, я был уже без сознания, ничего не помню. Проснулся в больнице. Посмотрел момент на видео, но как все было на льду, я не помню.

— Могли ли вы избежать столкновения — например, увернуться или сыграть по-другому?

— Судя по картинке, мог. Но в тот момент я не заметил защитника. Так случилось.

Даниил Вовченко. «Проснулся в больнице в шоке». Игрок «Магнитки» — о силовом приеме, из-за которого Разин увел команду

— Какие были ощущения, когда проснулись в больнице? Получали ранее похожие травмы?

— Нет, такую травму получил первый раз. Проснулся в больнице, находился в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти на лед и доиграть матч.

— Вас выписали уже на третий день?

— Да. Два дня я провел в больнице и поехал домой.

— Рады, что не задержались в больнице?

— Конечно. У нас много травмированных игроков перед сезоном. Всегда хочется помочь команде играть в хоккей. Травмы — это очень неприятно. Рад, что все обошлось.

Даниил Вовченко
Роман Абросимов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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