Форвард «Металлурга» Вовченко — о жестком силовом приеме: «Проснулся в больнице в легком шоке, хотел вернуться и доиграть матч»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пропущенном силовом приеме защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на предсезонном турнире имени Ромазана. Судьи посчитали прием чистым, а главный тренер хозяев Андрей Разин в знак протеста увел команду со льда.
— Приятно видеть вас в хорошем настроении вместе с командой. Как самочувствие?
— Все нормально. Еще неделька — и можно выходить на лед.
— Уже через неделю?!
— После травмы прошло пять дней. Надо выждать две недели, и никаких проблем не будет.
— Давайте вспомним силовой прием Абросимова в матче с «Нефтехимиком». Как все выглядело вашими глазами?
— Когда мне прилетело, я был уже без сознания, ничего не помню. Проснулся в больнице. Посмотрел момент на видео, но как все было на льду, я не помню.
— Могли ли вы избежать столкновения — например, увернуться или сыграть по-другому?
— Судя по картинке, мог. Но в тот момент я не заметил защитника. Так случилось.
— Какие были ощущения, когда проснулись в больнице? Получали ранее похожие травмы?
— Нет, такую травму получил первый раз. Проснулся в больнице, находился в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти на лед и доиграть матч.
— Вас выписали уже на третий день?
— Да. Два дня я провел в больнице и поехал домой.
— Рады, что не задержались в больнице?
— Конечно. У нас много травмированных игроков перед сезоном. Всегда хочется помочь команде играть в хоккей. Травмы — это очень неприятно. Рад, что все обошлось.
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