«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ во вторник, 3 сентября. Кубок Открытия состоится на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Металлург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 18.50 по местному времени.
ФОНБЕТ КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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Металлург Мг – Локомотив
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