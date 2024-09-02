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Сегодня, 18:45

Вовченко — о силовом приеме Абросимова: «Он написал мне, извинился. Никаких претензий нет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко в интервью «СЭ» рассказал, что защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов извинился перед ним после жесткого силового приема в матче Мемориала Ромазана.

— Абросимов связался с вами?

— Да. Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий нет, все нормально.

— Зла на него не держите?

— Я думаю, он точно не хотел меня выключить. Это игровой момент. Грязи в моменте не было. Он так попал, что пришлось закончить игру. Андрей Владимирович увел команду, чтобы избежать драк и потасовок. Перед стартом сезона надо всем быть в хорошей форме и избежать травм.

— Какие были мысли, когда, проснувшись наутро, узнали, что Андрей Разин увел команду?

— Я этому особо не удивился. Мне, честно, было не до этого. Хотелось побыстрее выйти из больницы и не думать об этой игре.

Даниил Вовченко. «Проснулся в больнице в шоке». Игрок «Магнитки» — о силовом приеме, из-за которого Разин увел команду

Даниил Вовченко
Роман Абросимов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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