Вовченко — о силовом приеме Абросимова: «Он написал мне, извинился. Никаких претензий нет»
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко в интервью «СЭ» рассказал, что защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов извинился перед ним после жесткого силового приема в матче Мемориала Ромазана.
— Абросимов связался с вами?
— Да. Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий нет, все нормально.
— Зла на него не держите?
— Я думаю, он точно не хотел меня выключить. Это игровой момент. Грязи в моменте не было. Он так попал, что пришлось закончить игру. Андрей Владимирович увел команду, чтобы избежать драк и потасовок. Перед стартом сезона надо всем быть в хорошей форме и избежать травм.
— Какие были мысли, когда, проснувшись наутро, узнали, что Андрей Разин увел команду?
— Я этому особо не удивился. Мне, честно, было не до этого. Хотелось побыстрее выйти из больницы и не думать об этой игре.
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