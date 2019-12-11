ЦСКА предложил долгосрочный контракт Сорокину

ЦСКА намерен сохранить голкипера Илью Сорокина. Московский клуб предложил вратарю долгосрочный контракт.

— Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение, — подтвердил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Действующий контракт Сорокина истекает по окончании нынешнего сезона. Права в НХЛ на него принадлежат «Айлендерс», клуб из Нью-Йорка рассчитывает пригласить 24-летнего вратаря в команду следующим летом. (Алексей Шевченко)

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