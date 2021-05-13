Чибриков: «Все решили мелкие ошибки, которыми канадцы воспользовались»

Форвард СКА и юниорской сборной России U18 Никита Чибриков в интервью «Известиям» рассказал о выступлении на юниорском чемпионате мира.

— Сильно ли вам помог опыт выступлений в КХЛ и на Евротуре на юниорском чемпионате мира?

— Это большой опыт для меня. Старался максимально помочь ребятам, воспользовавшись им. Пытался отдавать все силы в матчах, проявлять лидерские качества. В принципе, чем мог, тем и помогал. КХЛ и Евротур дали большие знания, опыт и силы.

— Ваш партнер по СКА Василий Подколзин, будучи капитаном молодежной сборной на январском ЧМ, во время рекламной паузы полуфинала с Канадой (0:5) собирал вокруг себя команду на скамейке и пытался ее завести на повышенных тонах. Вы подобным образом прикрикивали на своих партнеров в раздевалке на ЮЧМ, произносили речи?

— Не без этого. Каждый капитан по-своему относится к команде. Я пытался максимально поддерживать ребят, помогать им, сплачивать в трудной ситуации. В принципе, можно сказать, что это получалось всегда. Все ребята молодцы. Я горжусь нашей командой.

— В финале с Канадой (3:5) вы на первой минуте попали под силовой прием и улетели за борт. Быстро отошли от того эпизода?

— Ну это хоккей. Вы сами видите: в КХЛ, в НХЛ, везде, во всех лигах есть такие моменты. В этом нет ничего необычного. Главное, не получил травму. А так, ничего особенного.

— Вы хорошо провели первый период, закончили его 2:2, при этом дважды ведя в счете. Есть понимание, что пошло не так во второй двадцатиминутке, когда Канада вышла вперед 4:2 и, по сути, решила исход встречи?

— Мы весь матч пытались играть в свой хоккей. Всё решили мелкие ошибки, которые нашли канадцы и воспользовались ими. Мы всю игру продолжали гнуть свою линию, но где-то действительно не получилось.

18-летний хоккеист в этом сезоне провел 18 матчей за СКА, в которых набрал 2 (1+1) очка. Кроме того, у него 16 матчей за СКА-1946 и 12 (3+9) очков.