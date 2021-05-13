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Хартли о возможной работе в НХЛ: «Иногда я слишком честный»

12:18
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал возможность работы в НХЛ в случае предложения.

«Идея возвращения в НХЛ слишком сложна для меня, я должен правильно оценить ситуацию, — приводит слова Хартли североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. - У меня еще год контракта с «Авангардом», у меня две внучки, которых я хочу видеть чаще, и сын Стив. Мне нужно пройти курс реабилитации, чтобы не ходить на каток. Я действительно не знаю. Иногда я слишком честный. Мне не понравилось, чем все закончилось на моем последнем месте работы в НХЛ в «Калгари», но так иногда бывает».

Хартли — один из претендентов на должность главного тренера «Рейнджерс». Также на эту должность претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок и Патрик Руа.

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