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Чайковски продлил контракт с «Динамо»

16:54
Михал Чайковски. Фото ХК "Динамо" (Москва).
Михал Чайковски. Фото ХК "Динамо" (Москва).
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Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

27-летний словак перешел в «Динамо» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 87 матчей, в которых набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «+22».

В прошедшем сезоне хоккеист провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (9+22) очко. В плей-офф у него 6 матчей и 4 (2+2) очка.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/106323-mihal_chaykovski_prodlil_kontrakt_s__klubom

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