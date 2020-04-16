Чайковски продлил контракт с «Динамо»
16:54
Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.
27-летний словак перешел в «Динамо» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 87 матчей, в которых набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «+22».
В прошедшем сезоне хоккеист провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (9+22) очко. В плей-офф у него 6 матчей и 4 (2+2) очка.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/106323-mihal_chaykovski_prodlil_kontrakt_s__klubom