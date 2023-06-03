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Сегодня, 09:15

Браташ рассказал о работе с Шестеркиным в период, когда вратарю «Рейнджерс» было шесть лет

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился историей о том, как, работая детским тренером в «Крыльях Советов» познакомился с маленьким Игорем Шестеркиным.

— Уже тогда понимали, что из Шестеркина получится голкипер уровня НХЛ? Вы ведь наверняка знаете его еще со школы «Крыльев».

— Конечно, с «Крыльев»! Знаю его еще с детства. Начинал тренировать Игоря, когда ему было еще шесть лет. Тогда я работал в клубной школе и выпускал 1986 год рождения, где играли Миша Юньков и Рафаэль Батыршин. Но параллельно два раза в неделю, помимо работы со своей командой, вел вратарские тренировки для ребят со всей школы. Один день работал со старшими, другой — с младшими.

Так вот с младшенькими выходил Игорь Шестеркин. Я его почему еще тогда запомнил — у него ведь фамилия запоминающаяся была. Разумеется, в шесть лет он еще не выделялся по способностям. Но фамилию забыть было трудно.

Потом начал следить за ним, когда он играл за команду 1995 года, которую вел Игорь Ефимов, ставший моим соратником и помощником в олимпийской сборной. И когда я взял следующий выпуск 1993 года, то брал на турниры некоторых ребят из его команды, даже несмотря на двухлетнюю разницу в возрасте — того же Егора Юдова.

Игорь уже тогда выделялся. Когда я оказался в «Спартаке», то сделал все, чтобы забрать его с драфта КХЛ. Хотя, это дороговато стоило для небогатого клуба. Однако в итоге нашел возможности, чтобы мы заплатили два миллиона.

— Он же тогда выделялся уверенной игрой клюшкой?

— Да, уже тогда выделялся своим игроцким стилем и импонировал мне. Плюс он всегда улучшал свои физические кондиции. Игра клюшкой ведь зависит и от силы в руках.

Игорь Шестеркин и&nbsp;Олег Браташ в &laquo;Спартаке&raquo;. «Тренировал Шестеркина, когда ему было шесть лет». Интервью нового главного тренера «Лады» Браташа
Игорь Шестеркин
КХЛ
Олег Браташ
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