Браташ о победе с МХК «Спартак»: «Денег лишились не только игроки, но и персонал с тренерами»

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как работал главным тренером молодежной команды «Спартака», с которой в 2014 году выиграл главный трофей МХЛ — Кубок Харламова.

— Пока главный момент в вашей клубной карьере — чемпионство со «Спартаком» в МХЛ. Как часто вспоминаете золотую команду и насколько у вас крепки связи с ее игроками?

— К сожалению, с ребятами не так часто общаемся. Хотя они собирались и приглашали меня на годовщину победы. Разочек удалось вырваться на такое мероприятие. Дальше пересекался с ними только по работе. Кстати, некоторые из них проходили через мою олимпийскую сборную.

Разумеется, тот сезон остался в памяти. В той ситуации, которая сложилась с финансированием, это было неординарное событие для «Спартака». Это очень интересный опыт. Тогда действительно было сложно. Начиная с декабря у нас не было денег. Полгода мы существовали непонятно как и при этом смогли выиграть Кубок Харламова. Конечно, такое не забывается.

— Согласны, что это было чемпионство вопреки? Игроки и так сводили концы с концами, получая 15-20 тысяч в месяц. А тут и их не стало.

— Да, точно. Ребята получали не самые большие деньги. Их даже зарплатой нельзя было назвать — скорее стипендией. Тем не менее кроме них денег лишились персонал и тренеры, у которых были семьи и дети.

Помню, как ко мне пришел врач Дмитрий Плеханов и сказал, что не сможет работать дальше, потому что ему нечем кормить семью. Я просто пытался ему как-то помочь и говорил, что мы не сможем доиграть без врача. В итоге он остался и в числе всех героически доработал до победы, внеся свой вклад. Сейчас он успешно работает несколько лет в КХЛ и трудится в «Ак Барсе».

— У того «Спартака» была достаточно ровная команда в плане статистики. Кто для вас позже стал главным разочарованием?

— Да, расстроен, что много талантливых ребят среди нападающих не заиграли в КХЛ. Что касается вратарей и защитников, то практически все, за исключением пары человек, нашли себя на высшем уровне.

Из нападающих играет только Архип Неколенко. Хотя у нас были талантливые ребята — Пешехонов, Павлюков, Юдов, Кучерков, Хацей, Крутиков, Воробьев. Жаль, что никто из этих ребят не заявил о себе в полный голос. Мне казалось, что они способны заиграть в КХЛ. Но у всех были свои причины. Кому-то не хватило характера, кому-то не позволили травмы, кто-то не смог перешагнуть уровень ВХЛ.