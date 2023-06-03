Браташ о победе с МХК «Спартак»: «Денег лишились не только игроки, но и персонал с тренерами»
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как работал главным тренером молодежной команды «Спартака», с которой в 2014 году выиграл главный трофей МХЛ — Кубок Харламова.
— Пока главный момент в вашей клубной карьере — чемпионство со «Спартаком» в МХЛ. Как часто вспоминаете золотую команду и насколько у вас крепки связи с ее игроками?
— К сожалению, с ребятами не так часто общаемся. Хотя они собирались и приглашали меня на годовщину победы. Разочек удалось вырваться на такое мероприятие. Дальше пересекался с ними только по работе. Кстати, некоторые из них проходили через мою олимпийскую сборную.
Разумеется, тот сезон остался в памяти. В той ситуации, которая сложилась с финансированием, это было неординарное событие для «Спартака». Это очень интересный опыт. Тогда действительно было сложно. Начиная с декабря у нас не было денег. Полгода мы существовали непонятно как и при этом смогли выиграть Кубок Харламова. Конечно, такое не забывается.
— Согласны, что это было чемпионство вопреки? Игроки и так сводили концы с концами, получая 15-20 тысяч в месяц. А тут и их не стало.
— Да, точно. Ребята получали не самые большие деньги. Их даже зарплатой нельзя было назвать — скорее стипендией. Тем не менее кроме них денег лишились персонал и тренеры, у которых были семьи и дети.
Помню, как ко мне пришел врач Дмитрий Плеханов и сказал, что не сможет работать дальше, потому что ему нечем кормить семью. Я просто пытался ему как-то помочь и говорил, что мы не сможем доиграть без врача. В итоге он остался и в числе всех героически доработал до победы, внеся свой вклад. Сейчас он успешно работает несколько лет в КХЛ и трудится в «Ак Барсе».
— У того «Спартака» была достаточно ровная команда в плане статистики. Кто для вас позже стал главным разочарованием?
— Да, расстроен, что много талантливых ребят среди нападающих не заиграли в КХЛ. Что касается вратарей и защитников, то практически все, за исключением пары человек, нашли себя на высшем уровне.
Из нападающих играет только Архип Неколенко. Хотя у нас были талантливые ребята — Пешехонов, Павлюков, Юдов, Кучерков, Хацей, Крутиков, Воробьев. Жаль, что никто из этих ребят не заявил о себе в полный голос. Мне казалось, что они способны заиграть в КХЛ. Но у всех были свои причины. Кому-то не хватило характера, кому-то не позволили травмы, кто-то не смог перешагнуть уровень ВХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3