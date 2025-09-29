Бэбкок — в числе кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса»

По данным «СЭ», в «Ак Барсе» рассматривают смену главного тренера команды — после поражения от «Автомобилиста» (1:4) Анвар Гатиятулин может быть отправлен в отставку.

В числе кандидатов на его место — канадский специалист Майк Бэбкок, который выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» и два золота Олимпиады со своей национальной сборной.

Казанский клуб с 9 очками в 10 играх занимает седьмое место в Восточной конференции.