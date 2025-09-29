«Металлург» дома победил «Сибирь»

«Металлург» на своем льду победил «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Магнитогорская команда уступала 1:3 в первом периоде, но смогла отыграться. Голы хозяев забили Роман Канцеров, Артем Минулин, Егор Коробкин и Сергей Толчинский, который реализовал буллит. У гостей отличились Ялексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.

«Металлург» с 16 очками после 10 матчей лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Сибири» 8 баллов за 9 игр и десятая позиция.