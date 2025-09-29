«Барыс» на своем льду победил «Адмирал»

«Барыс» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев 2 очка набрал Всеволод Логвин (1+1), также шайбы забросили Мэйсон Морелли и Ансар Шайхмедденов.

«Барыс» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» с 8 очками — на девятой строчке.