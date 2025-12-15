«Бабушкин свитер» — новогодний проект FONBET

Проект продолжает прошлогоднюю инициативу «Батин свитер», участие в которой приняли игроки клубов FONBET КХЛ.

В этом году проект, реализуемый букмекерской компанией FONBET, приобретает новые масштабы. К новогодней кампании букмекера присоединились бабушки-болельщицы и бабушки хоккеистов, чтобы вместе с клубами КХЛ, РПЛ и чемпионата Беларуси создать добрую коллекцию подарков. В нее войдут 17 моделей вязаных свитеров — каждая посвящена конкретному клубу или турниру.

Выиграть свитер можно, приняв участие в розыгрыше на лендинге проекта.