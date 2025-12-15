Защитник «Локомотива» Сергеев вернулся к тренировкам на льду спустя два месяца после травмы

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев принял участие в тренировке команды впервые с начала октября, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Хоккеист получил травму 6 октября в матче FONBET чемпионата КХЛ со СКА (4:2) в результате силового приема нападающего петербуржцев Сергея Плотникова. Спустя три дня «Локомотив» внес 34-летнего Сергеева в список травмированных до конца сезона.

В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 6 результативными передачами.

«Локомотив» с 48 очками после 36 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.