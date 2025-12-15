Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ

КХЛ объявила тренеров команды KHL Ural Stars на ФОНБЕТ Матч звезд 2026 года.

Ими станут Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист»).

16-й Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля. В соревнованиях примут участие 4 команды: KHL Ural Stars, KHL RUS Stars, KHL U23 Stars и KHL World Stars.

6 февраля состоится матч за Кубок Вызова. 7 февраля пройдет первая часть Мастер-шоу и полуфинальные встречи, 8 февраля — вторая часть конкурсов и финальные матчи турнира.