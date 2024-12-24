«Авангард» выкупил защитника Кулика за 30 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», «Авангард» выкупил защитника Евгения Кулика у «Амура» за 30 миллионов рублей.

24 декабря омский клуб объявил, что в результате обмена с «Амуром» состав команды пополнил 31-летний Кулик. Контракт защитника с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Всего в КХЛ Кулик провел 575 матчей и набрал 86 (19+67) очков при показателе полезности «+17».