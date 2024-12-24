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Сегодня, 12:55

«Локомотив» заключил полноценный контракт до конца сезона с Богданом Киселевичем

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«Локомотив» заключил полноценный контракт до конца сезона с защитником Богданом Киселевичем, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне Киселевич провел 25 матчей за «Нефтехимик», в которых отдал три результативные передачи. Также он провел одну игру за «Локомотив» по пробному контракту, на котором находился с 10 декабря.

Всего в КХЛ 34-летний защитник сыграл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав 201 очко.

Киселевич является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА. Ранее он играл за «Авангард», «Северсталь» и «Флориду». В составе сборной защитник стал олимпийским чемпионом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

«Локомотив» с 62 очками после 39 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Богдан Киселевич
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 36 11 25 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 38 8 30 20
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Лада – Сочи
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