Защитник Кулик в результате обмена перешел из «Амура» в «Авангард»

Состав «Авангарда» в результате обмена с «Амуром» пополнил защитник Евгений Кулик, сообщает пресс-служба омского клуба.

Дальневосточный клуб получил денежную компенсацию. Кулик подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона-2024/25. Он будет играть под номером 33.

Защитник уже играл за омский клуб с 2014-го по 2017 года. Всего в КХЛ 31-летний хоккеист провел 575 матчей и набрал 86 (19+67) очков при показателе полезности «+17».