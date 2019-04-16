Артем Федоров подписал новый контракт со "Спартаком"

Нападающий Артем Федоров принял квалификационное предложение "Спартака" и продолжит играть за красно-белых, информирует официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан на два года.

Федоров пополнил состав "Спартака" в ноябре 2018 года, в минувшем сезоне 25-летний форвард провел 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очка.