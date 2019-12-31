«Тршинец» пробился в финал Кубка Шпенглера

«Тршинец» стал вторым финалистом Кубка Шпенглера. В 1/2 финала команда из Чехии в овертайме одолела команду из Швейцарии «Амбри Пиотта» со счетом 3:2.

В финале «Тршинец» сыграет со сборной Канады.

Хоккей

Кубок Шпенглера

1/2 финала

«Амбри-Пиотта» (Амбри) — «Тршинец» (Тршинец) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Даль Пьян — 1 (Инджир, Дуэ), 4:37 — 1:0. О. Коваржчик — 1 (Мартынек, М. Коваржчик), 39:14 — 1:1. Дравецки — 1 (Гернат, Странски), 45:25 — 1:2. Флинн — 1 (Еловац), 51:06 — 2:2. Странски — 2 (Доудера, Мусил), 61:46 — 2:3.

Вратари: Манцато — Квача.

Штраф: 4 — 8.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena.