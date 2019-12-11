Тимур Билялов: «Сборная по сравнению с КХЛ это совсем другой уровень»

Новичок сборной России голкипер Тимур Билялов — о своих ожиданиях от Кубка Первого канала.

— Очень рад получить приглашение в сборную, работу, которую я провел, прошла не зря.

— Тренеры не говорили, в каком матче вы сыграете?

— Пока ничего не обсуждали. Мне без разницы, где и с кем сыграть — здесь или на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Это моё первое приглашение в сборную России. Жду своего шанса.

— На Кубке Карьяла сыграли все три вратаря.

— Надеюсь, что и сейчас трое сыграют (смеется).

— Вы ровесник с Ильей Сорокиным, но он в сборной уже давным-давно.

— Я и с Самоновым ровесник. Илья в КХЛ сыграл в разы больше меня, он опытный боец. У него есть чему поучиться.

— Вы в этом сезоне выступаете стабильнее Сорокина?

— Сборная — это другое. Здесь играет роль опыт международных матчей. После молодежной сборной у меня его не было. Сорокин на данный момент опытнее меня.

— Ждали вызова?

— Не думал об этом, просто играл и работал на команду. В чем-то даже удивлен, что меня пригласили. Опыта у меня международного нет. По сравнению с КХЛ здесь совсем другой уровень.

— Не хочется сыграть против своего шведского одноклубника Адама Рейдеборна?

— С удовольствием. Мы с ним об этом разговаривали.

— Получается, необязательно быть вратарем СКА и ЦСКА, чтобы попасть в сборную?

— Сами видите, ха-ха. Игоря Бобкова из «Авангарда» приглашали, будут подключать и других вратарей.

— В Латвии за вас будут болеть?

— Да, ко мне в рижском «Динамо» было хорошее отношение. Там прекрасные болельщики. До сих пор пишут, болеют, переживают.

— За НХЛ посматриваете?

— Нет, но если туда позовут, то поеду с удовольствием. (Михаил Зислис)