Француженка Перрин Ляффон выиграла этап Кубка мира в Красноярске в лыжной акробатике. В тройку вошли австралийка Джакара Энтони и Джелин Коф из США. Лучшая из россиянок Анастасия Первушина стала 11-й.

У мужчин первенствовал представитель Канады Майкл Кингсбери, за ним расположились британец Томас Геркен Шофельд и американец Брайон Уилсон. Россиянин Артем Шульдяков стал девятым.

Красноярск (Россия)

Кубок мира

Женщины

Акробатика

1. Перрин Ляффон (Франция)

2. Джакара Энтони (Австралия)

3. Джелин Коф (США)

4. Ханна Соар (США)

5. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)

6. Тесс Джонсон (США)...

11. Анастасия Первушина (Россия)

12. Анастасия Смирнова (Россия)

13. Виктория Лазаренко (Россия)...

18. Елизавета Безгодова (Россия)

19. Екатерина Огнева (Россия)

20. Анна Герасимова (Россия)...

24. Анна Нефедова (Россия)...

27. Светлана Иванова (Россия)

Мужчины

1. Майкл Кингсбери (Канада)

2. Томас Геркен Шофельд (Великобритания)

3. Брайон Уилсон (США)

4. Бенжамен Каве (Франция)

5. Саша Теохарис (Франция)

6. Павел Колмаков (Казахстан)...

9. Артем Шульдяков (Россия)...

22. Дмитрий Колесников (Россия)

23. Никита Новитский (Россия)...

31. Никита Паркачев (Россия)...

33. Вячеслав Цветков (Россия)...

35. Антон Латышев (Россия)...

38. Максим Кудрявцев (Россия)

Алексей Лыжин не финишировал.