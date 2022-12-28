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Данни назвал чемпионат мира в Катаре самым ярким событием 2022 года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Лионель Месси с кубком чемпиона мира и с партнерами по сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Экс-футболист сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» назвал самое яркое событие 2022 года.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Самым ярким событием года для меня, несомненно, стал мундиаль, потому что было много негативных разговоров накануне и во время его проведения, но в конце концов это было очень позитивное событие», — сказал Данни «СЭ».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства. Третье место заняли хорваты, которые в матче за бронзу победили Марокко (2:1).

Чемпионат мира-2022 по футболу прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Мигель Данни
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
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