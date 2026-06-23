Форвард сборной Сенегала Сарр — о поражении от Норвегии: «Мы разочарованы, но это не конец»

Нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр подвел итоги матча против Норвегии (2:3) в групповом турнире ЧМ-2026.

28-летний форвард стал автором дубля.

«Это было тяжело. Мы немного разочарованы. Но это еще не конец, впереди еще третья игра. Мы собираемся победить и будем бороться», — приводит слова Сарра пресс-служба ФИФА.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.