Австрия и Алжир в очном матче решат, кто отправится в плей-офф напрямую. Расклады в группе J ЧМ-2026
После матчей второго тура в группе J Аргентина обеспечила себе выход в плей-офф, Иордания потеряла шансы на выход из группы, а Австрия с Алжиром в последнем туре решат, кто отправится в 1/16 напрямую.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Результаты матчей второго тура группы I: Аргентина — Австрия — 2:0, Иордания — Алжир — 1:2.
ЧМ-2026: положение в группе J на 23 июня
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
2. Австрия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
3. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4. Иордания
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
Матчи 3-го тура: Иордания — Аргентина, Алжир — Австрия. Обе встречи пройдут 28 июня и начнутся в 5.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно
— Аргентине достаточно не проиграть Иордании, чтобы гарантировать первое место в группе и прямую путевку в 1/16 финала. Даже поражение не лишает ее плей-офф: при равенстве очков с Австрией или Алжиром решают личные встречи, а аргентинцы уже выиграли обе стартовые игры и имеют максимальный запас по очкам и разнице мячей.
— Для Австрии все максимально понятно: победа над Алжиром гарантирует выход в плей-офф со второго места. Тогда у австрийцев будет 6 очков, и их уже никто не догонит. При ничьей у Австрии будет преимущество из-за лучшей разницы голов. В случае поражения Австрия почти наверняка опустится на третью позицию и будет зависеть от сравнения с другими третьими местами.
— Для Алжира единственный гарантированный вариант — победа над Австрией. Тогда алжирцы набирают 6 очков и выходят в плей-офф напрямую со второго места. Ничья оставляет Алжир с 4 очками, и тут ключевым становится разница мячей: сейчас у Австрии 3:3 (0), у Алжира 2:4 (-2), поэтому даже при равенстве очков Алжир будет ниже из-за худшей разницы. При поражении алжирцы остаются с 3 очками и зависят от таблицы третьих мест, где их показатели пока лучше, чем у большинства конкурентов.
— Иордания может рассчитывать разве что на выход с третьего места, и то при чудо-раскладах. Поражение от аргентинцев гарантирует ей последнее место в группе, а даже в случае ничьей или сенсационной победы максимум, на что можно рассчитывать — борьба за позицию в таблице третьих мест, но шансы на выход крайне низкие из-за разницы мячей (2:5).
На кого могут выйти команды группы J
Победитель группы J сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.
Второе место группы J попадет на второе место группы B.
Третье место группы J, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы I или K. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест в турнире.
Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура в группах A — J
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-6
|
3
|
2. Шотландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
3. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
5. Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
6. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
7. Португалия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
8. Чехия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
9. Эквадор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
————————————————————
|
10. Босния и Герцеговина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
11. Панама
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
12. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Шотландия
Франция — Швеция
Южная Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко
ДР Конго — Гана
Испания — Австрия
США — Алжир
Египет — Чехия
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Кабо-Верде
Англия — Португалия
Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран
Канада — Бельгия
Колумбия — Парагвай