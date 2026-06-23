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Сегодня, 08:55

Австрия и Алжир в очном матче решат, кто отправится в плей-офф напрямую. Расклады в группе J ЧМ-2026

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Getty Images

После матчей второго тура в группе J Аргентина обеспечила себе выход в плей-офф, Иордания потеряла шансы на выход из группы, а Австрия с Алжиром в последнем туре решат, кто отправится в 1/16 напрямую.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы I: Аргентина — Австрия — 2:0, Иордания — Алжир — 1:2.

ЧМ-2026: положение в группе J на 23 июня

И

В

Н

П

М

О

1. Аргентина

2

2

0

0

5-0

6

2. Австрия

2

1

0

1

3-3

3

3. Алжир

2

1

0

1

2-4

3

4. Иордания

2

0

0

2

2-5

0

Матчи 3-го тура: Иордания — Аргентина, Алжир — Австрия. Обе встречи пройдут 28 июня и начнутся в 5.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Аргентине достаточно не проиграть Иордании, чтобы гарантировать первое место в группе и прямую путевку в 1/16 финала. Даже поражение не лишает ее плей-офф: при равенстве очков с Австрией или Алжиром решают личные встречи, а аргентинцы уже выиграли обе стартовые игры и имеют максимальный запас по очкам и разнице мячей.

— Для Австрии все максимально понятно: победа над Алжиром гарантирует выход в плей-офф со второго места. Тогда у австрийцев будет 6 очков, и их уже никто не догонит. При ничьей у Австрии будет преимущество из-за лучшей разницы голов. В случае поражения Австрия почти наверняка опустится на третью позицию и будет зависеть от сравнения с другими третьими местами.

— Для Алжира единственный гарантированный вариант — победа над Австрией. Тогда алжирцы набирают 6 очков и выходят в плей-офф напрямую со второго места. Ничья оставляет Алжир с 4 очками, и тут ключевым становится разница мячей: сейчас у Австрии 3:3 (0), у Алжира 2:4 (-2), поэтому даже при равенстве очков Алжир будет ниже из-за худшей разницы. При поражении алжирцы остаются с 3 очками и зависят от таблицы третьих мест, где их показатели пока лучше, чем у большинства конкурентов.

— Иордания может рассчитывать разве что на выход с третьего места, и то при чудо-раскладах. Поражение от аргентинцев гарантирует ей последнее место в группе, а даже в случае ничьей или сенсационной победы максимум, на что можно рассчитывать — борьба за позицию в таблице третьих мест, но шансы на выход крайне низкие из-за разницы мячей (2:5).

На кого могут выйти команды группы J

Победитель группы J сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.

Второе место группы J попадет на второе место группы B.

Третье место группы J, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы I или K. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест в турнире.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура в группах A — J

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

2

1

0

1

6-6

3

2. Шотландия

2

1

0

1

1-1

3

3. Алжир

2

1

0

1

2-4

3

4. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

5. Кабо-Верде

2

0

2

0

2-2

2

6. Бельгия

2

0

2

0

1-1

2

7. Португалия

1

0

1

0

1-1

1

8. Чехия

2

0

1

1

2-3

1

9. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

————————————————————

10. Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2-5

1

11. Панама

1

0

0

1

0-1

0

12. Сенегал

2

0

0

2

3-6

0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Шотландия
Франция — Швеция

Южная Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко

ДР Конго — Гана
Испания — Австрия

США — Алжир
Египет — Чехия

Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Кабо-Верде
Англия — Португалия

Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран

Канада — Бельгия
Колумбия — Парагвай

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