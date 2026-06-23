Полузащитник сборной Алжира Маза признан лучшим игроком матча с Иорданией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Алжира Ибрахим Маза стал лучшим игроком матча против Иордании во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

20-летний футболист отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

Алжирцы набрали 3 очка и занимают 2-е место в группе J. Иорданцы — на последней строчке (0 очков).

В третьем туре Иордания встретится с Аргентиной, а Алжир сыграет против Австрии. Оба матча пройдут 28 июня.