Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2018
Новости
Календарь / результаты Статистика Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

21 сентября 2016, 12:50

Олег Романцев: "Перед чемпионатом мира-2018 Россию попытаются "уколоть"

Сергей Егоров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев во время пресс-конференции в "Интерфаксе" выразил сомнение в том, что нынешние руководители могут защитить наших спортсменов, обвиняемых международной общественностью, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

Специалист уверен, что стоит ожидать нападок на РФ перед чемпионатом мира-2018.

- Перед чемпионатом мира-2018 Россию попытаются "уколоть", - сказал Романцев. - Мы видим истории с легкоатлетами. Их либо некому защитить, либо эти люди неавторитетны.

Олег Романцев
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2018
1
Читайте также
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
Степанова поссорилась с Большуновым
Захарова усомнилась в компетентности Бербок из-за слов о санкциях против РФ
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино в Запорожской области
Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы
Хакеры пустили пророссийские лозунги в эфир украинского телеканала
Популярное видео
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Франция - Хорватия. Прогноз
Какие русские слова выучили иностранцы
Питер болеет за Бельгию
"Кейн и Алли зависли за видеоиграми на ЧМ"
Уилл Смит отжигает в Лужниках
Русские и аргентинцы зажигают
Вукоевич извинится? Отвечает он сам
Вукоевич пришел на матч Англия - Хорватия
Третьяк - о "Красной машине" и Смолове
Фанаты "Реала" хотят Мбаппе вместо Роналду
"428 фунтов - и ты как Саутгейт!"
Как "Лужники" встретят Виду
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Рианчо считает, что на Евро-2024 сборная России претендовала бы на выход из группы
Канчельскис рассказал об ожиданиях матчах сборной России против команд Сербии и Парагвая
Воевода заявил о притеснении российских спортсменов до Олимпиады в Сочи
«Суд действует как политический инструмент». ОКР ждет новой волны отсева наших спортсменов
ОКР: CAS давно утратил объективность и действует как политический инструмент
Васильев назвал CAS ангажированной организацией после решения отклонить апелляцию ОКР по приостановке членства в МОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Бурановские бабушки" презентовали клип к ЧМ-2018

ЧМ-2018. Они не приедут в Россию
Новости
RSS RSS
Все новости