Женская команда «Зенит» пробилась в финал Кубка России
20:31
Женская команда «Зенит» обыграла «Чертаново» со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в финал Кубка России.
Матч пройдет 2 октября 2021 года. Соперницы «Зенита» — женская команда «Локомотив», которая в параллельном матче обыграла «Рязань-ВДВ» (5:0).
Напомним, женская команда «Зенит» начала выступление в Кубке с 1/8 финала. В первом матче сине-бело-голубые сыграли с «Химками», одержав разгромную победу 6:0.
В четвертьфинале петербурженки на домашнем поле принимали пермскую «Звезду-2005». Основное время завершилось вничью, 0:0. В серии пенальти точнее были сине-бело-голубые — 4:3.
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