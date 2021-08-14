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Женская команда «Зенит» пробилась в финал Кубка России

20:31

Женская команда «Зенит» обыграла «Чертаново» со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в финал Кубка России.

Матч пройдет 2 октября 2021 года. Соперницы «Зенита» — женская команда «Локомотив», которая в параллельном матче обыграла «Рязань-ВДВ» (5:0).

Напомним, женская команда «Зенит» начала выступление в Кубке с 1/8 финала. В первом матче сине-бело-голубые сыграли с «Химками», одержав разгромную победу 6:0.

В четвертьфинале петербурженки на домашнем поле принимали пермскую «Звезду-2005». Основное время завершилось вничью, 0:0. В серии пенальти точнее были сине-бело-голубые — 4:3.

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Иван Шитик все материалы автора

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