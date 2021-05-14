Не стар, а суперстар! Как 75-летний Луческу в Киеве сломал все шаблоны

Обозреватель «СЭ» — о требле румынского тренера во главе киевского «Динамо».

Безоговорочно главное, на мой взгляд, событие этого сезона в футболе стран бывшего СССР — золотой хет-трик киевского «Динамо» и вообще все, что сотворил Мирча Луческу. Ведь были еще и первый за четыре года выход в групповой турнир Лиги чемпионов, и третье место в нем. И 1/8 финала ЛЕ — такого результата за последние два года не удалось добиться, например, ни одному российскому клубу.

А в Украине было выиграно вообще все. И чемпионат, и Кубок — после четырех трофейных лет подряд исключительно «Шахтера», то есть воспринимать случившееся как должное — невозможно. И потому ничем иным, кроме как работой экс-главного тренера горняков, такой результат не объяснишь.

Этим сезоном румын сломал все возможные шаблоны, которые у многих людей есть, и чем эти люди моложе, тем, как ни парадоксально, их больше. Возрастные, клубные... В свои 75 Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Не убежден, что национальные дубли, не говоря о треблах, кто-то в этом возрасте когда-либо делал.

И ладно бы дорога к этому треблу была ему выложена красной ковровой дорожкой. Как было на самом деле — смотрите статистику выше. Четыре золотых дубля «Шахтера» кряду! И ладно бы он в этом сезоне был никакой. Еврокубки доказали обратное — оранжево-черные и в плей-офф не вышли только по личным встречам с Гладбахом (хотя да, там было 0:10), дважды обыграв победителя группы и будущего полуфиналиста — «Реал». А в ЛЕ, как и киевляне, «Шахтер» дошел до одной восьмой.

Когда летом Игорь Суркис шоково назначил Луческу, многие решили, что президент «Динамо» на фоне многолетнего отсутствия главных национальных титулов сошел с ума, а старому, как эти люди выражались, цыгану уже совершенно без разницы, где грести бабло. Вот интересно было бы поднять летние цитаты на эту тему и послушать их авторов. Да я и себя самого того времени читаю — с фразами уважения к олдскульному, сверхактивному поведению киевских фанатов — и иронически улыбаюсь тому своему пафосу. И задаюсь вопросом, как они смотрят на все это теперь, когда Луческу сделал то, о чем они и не мечтали.

Ведь очень интересно и поучительно вспомнить, что тогда устроили фанаты киевлян — которых, кстати, можно было понять. Ведь Луческу казался им одним из первейших символов Главного Врага. Который еще и выражений в адрес Киева в ту пору якобы не выбирал — это уж более погруженным в тему виднее. Суркису-младшему даже заблокировали выезд со стадиона, и он вышел объясниться с фанатами.

Проскочили даже фейк-ньюз, что Луческу ушел под их давлением. «Жаль, что этот фантастический сюжет закончился столь стремительно», — поторопился я написать в Телеграме (хотя бы за это «жаль» себя хвалю). Ага, сейчас! Ни Суркисы, ни сам Луческу — не из слабонервных, они и покруче вещи повидали.

Помню, в те горячие дни киевские друзья даже пересказывали мне слухи, что Луческу сразу уходит из Киева даже не из-за фанатов, а из-за того, что в процесс жестко включился Ринат Ахметов, вернувший прежнее политическое влияние. Что ж, если владелец «Шахтера» правда предпринимал такие попытки, то по крайней мере в дальновидности ему не откажешь.

Вот представьте, что бы началось в районе «Открытие Банк Арены», возглавь в какой-то момент «Спартак» Газзаев Валерий Георгиевич, еще не ушедший в политику. Бр-р-р-р! А ведь это было бы абсолютно то же самое, что Луческу в Киеве. Или попробовал бы Венгер зайти в «МЮ», а Фергюсон — в «Арсенал»; Гвардиола — в «Реал»...

Но Мирча в Киев прийти не побоялся. Он выбросил все из головы, просто работал с командой — и почти сразу после фанатского бунта выиграл у «Шахтера» (у кого еще?) Суперкубок, а потом и в ЛЧ прошел — выиграв три из трех с общим счетом 7:1 у АЗ и дважды у «Гента». В то время как кое-какой клуб, имеющий отношение к недавнему прошлому Мирчи, два раза проиграл в том же турнире, только в группе, «Брюгге» из той же страны с зеркальными 1:5.

Что возраст, что противостояние клубов — Луческу побоку были все эти шаблоны и клише. Он и тогда просто стоял на страже интересов своей команды, и сейчас. Не воспитанник же он, в конце концов, ни «Шахтера», ни «Динамо», чтобы те или другие ему что-то предъявляли!

Те в России, кто воспринимает Луческу как неудачливого старикана, провалившегося в «Зените», знают только самую незначительную часть его биографии. Проваливаются в те или иные моменты абсолютно все тренеры, включая самых великих. И у Валерия Лобановского случались сезоны-фиаско, и его выгоняли из сборной СССР с «запретом дальнейшего использования» в национальной команде (а потом возвращали — и он брал серебро Евро). А «Зенит» между тем завалил и предыдущий, и последующий год — при Виллаш-Боаше и Манчини. То есть не только, а может, и не столько в Луческу там было дело.

В 75 многие молодые самонадеянно считают тренера (да кого угодно!) безнадежным пенсионером. Но это ведь от отдельно взятого человека зависит. Кто-то уже к полтиннику сыт этим 24-часовым стрессом по горло. Кто-то вроде Мирчи или Юрия Палыча жаждет его с прежней силой, готов к нему и физически, и морально. История Семина (кстати, делавшего золотой дубль с тем же Киевом) в его недавний четырехлетний период возвращения в «Локо» с четырьмя трофеями, включая чемпионство, — он ведь про то же.

А то, что Луческу возглавил бывшего злейшего врага и снял с ним джекпот, — это про Константина Бескова, когда тот, истый московский динамовец, даже работавший на тот момент в Центральном совете бело-голубых, возглавил «Спартак». Он даже сам жаловался жене Валерии Николаевне: «Отдали меня».

Но ведь пошел, заметьте. Каким бы ни был нажим со стороны Московского горкома КПСС, стремившегося возродить «Спартак», ни за что не поверю, что Бесков не имел возможности сказать «нет». Ему стукнуло не 75, конечно, но тоже солидные 56 лет (сейчас дееспособный возраст мужчин сместился минимум лет на десять по сравнению с теми годами), он был состоявшимся и не бедным по тем временам человеком, а «Спартак» представлял собой не военную организацию, где ослушаться невозможно.

Просто Бескову стало интересно! «Спартак» для него оказался мощнейшим вызовом, будоражившим кровь. Он прекрасно знал, что его назначением многие внутри красно-белого сообщества будут сильно недовольны. Но он привык работать в обстановке вражды, и 12 лет в «Спартаке» в итоге оказались лучшими в его карьере. И первое в жизни золото он взял там, и второе (оно же последнее) — тоже. В 67. Побьет этот рекорд только Семин...

Интересно стало и Луческу. Бесков любил говорить, что предъявляет игрокам требования футбола, а не свои личные, недаром возглавлял все московские клубы. Мирча тоже захотел доказать себе, что способен лепить больших мастеров не только из талантливых бразильцев, бесперебойно поставлявшихся в Донецк, но и из молодых украинцев, составляющих явное большинство в Киеве. И удалось же!

Выбросите в мусорное ведро любые стереотипы, друзья. Расширьте горизонты. В этой жизни и в этой игре, которая, по сути, и есть жизнь, возможно абсолютно все. Тем они и прекрасны — и жизнь, и футбол. Спасибо 75-летнему румынскому мэтру за понимание этой нехитрой, но такой жизненной истины.

И давайте, сколько бы вам ни было лет и какой бы вечной вам пока ни казалась молодость, перестанем презрительно махать руками, говоря о ком-либо: «Да он стар».

Как говорилось в старом анекдоте, он — не стар, он — суперстар!