Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 15:27

Бывший защитник «Спартака» Ващук вступил в ВСУ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук.
Владислав Ващук.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» и украинской сборной Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцсети экс-спортсмена.

«Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал Ващук в соцсетях.

Также бывший футболист красно-белых сообщил, что решение о вступлении в ВСУ он принял самостоятельно, 18 мая принес присягу.

Владислав Ващук играл за «Спартак» в 2003 году. Всего он сыграл за московскую команду 29 матчей и забил один гол. Вместе с красно-белыми он стал обладателем Кубка России.

Источник: РИА Новости
Владислав Ващук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Спартак (Москва)
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинский футболист демонстративно снял российский флаг на сборах в Турции
Новости
RSS RSS
Все новости