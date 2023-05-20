Бывший защитник «Спартака» Ващук вступил в ВСУ

Бывший защитник «Спартака» и украинской сборной Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцсети экс-спортсмена.

«Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал Ващук в соцсетях.

Также бывший футболист красно-белых сообщил, что решение о вступлении в ВСУ он принял самостоятельно, 18 мая принес присягу.

Владислав Ващук играл за «Спартак» в 2003 году. Всего он сыграл за московскую команду 29 матчей и забил один гол. Вместе с красно-белыми он стал обладателем Кубка России.