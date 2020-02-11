Пятов стал новым капитаном «Шахтера»

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что вратарь Андрей Пятов стал новым капитаном команды. Изначально капитанскую повязку носил хавбек команды Тайсон, однако он в последнее время конфликтовал с партнерами по команде и намекал на желание уйти.

— Те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двойственные и порой непонятно, к чему относятся, — цитирует footballua.tv Палкина. — Если говорить предметно, то нечего обсуждать. У нас есть контракт, в котором прописана сумма, за которую мы его отпустим. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно. Если бы какой-то клуб был готов заплатить эту сумму — разговоров бы не было. Если не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон получает солидную заработную плату, поэтому, гневить Бога ему нечего. Контракт есть, нужно играть и выполнять его условия. Здесь разговор короткий.

— Остается ли Тайсон капитаном «Шахтера»?

— На данный момент, капитаном «Шахтера» является Андрей Пятов. А дальше будет видно.

35-летний Пятов защищает цвета дончан с 2007 года. Всего в их составе он провел 449 матчей во всех турнирах.