Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу

12:45
Теги:

Руководство киевского «Динамо» продлило до 2023 года контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, информирует официальный сайт клуба.

Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины «Динамо» обыграло «Зарю» со счетом 1:0.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/mircha_luchesku_prodolzhit_rabotat_s_dinamo_minimum_dva_blizhayshikh_sezona/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Минус Лунев и Евгеньев. Итоговый выбор Черчесова на Евро-2020 оставил только один вопрос
Вещание трех российских телеканалов запретят в Белоруссии
Что чувствует человек перед инфарктом — объясняет кардиолог
Эксперт оценил решение Судана пересмотреть соглашение по базе РФ на Красном море

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд