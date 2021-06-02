Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу

Руководство киевского «Динамо» продлило до 2023 года контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, информирует официальный сайт клуба.

Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины «Динамо» обыграло «Зарю» со счетом 1:0.